تسريح العمال في بريطانيا يتسارع بأسوأ وتيرة منذ 2008

2025-02-21 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مؤسسة "أس أند بي غلوبال"للخدمات المالية، عن تسارع عمليات تسريح العمال في بريطانيا بشكل لم يحدث منذالعام 2008، بسبب وقوع اقتصاد البلاد في حالة "الركود التضخمي".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة 50.5 نقطةالشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما كان الخبراءالذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقرالمؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة "أس أند بيغلوبال" إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاعتكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

وسجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانياأعلى وتيره له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة الماليةالعالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت "بلومبرغ نيوز" أن الشهر الجاري هوالرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغمالجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى منالأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت "بلومبرغ" عن كبير المحللين الاقتصاديينفي مؤسسة "أس أند بي غلوبال"، كريس ويليامسون، قوله إن "غياب النمومع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبةلبنك انكلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصراً رئيسياً وراء زيادة الضغوطالتضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهةالارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".