2025-02-21 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ "جسرالفتحة" الإستراتيجي، الذي يربط صلاح الدين بكركوك، واحداً من جسور عدة،تعرضت للتدمير بسبب العمليات العسكرية والإرهابية التي مر بها العراق، بدءاً منالعام 2003 وصولاً لعام 2017، الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة بعد وصول نسبةدماره لـ85%، لكن، وبعد قرارات كثيرة ووتيرة عمل متسارعة، يعود الجسر للخدمة، حيثاكتملت أعمال تأهيله.

والجسر الواقع في قضاءبيجي، أنجز عام 1979، بتكلفة ستة ملايين و500 ألف دينار عراقي في حينها (قرابة 19مليون دولار آنذاك)، بتنفيذ شركة "سوميتومو" اليابانية للمقاولات،وبتصميم من الشركة البريطانية "موت وهاي وأندرسون".

ويقول قائممقام قضاءبيجي، عادل أحمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "جسر الفتحة يعتبر واحداً من أهمالمشاريع الحيوية في محافظة صلاح الدين وقضاء بيجي تحديداً، والعمل في الجسر اكتملتقريباً وسوف يتم افتتاحه في بداية الشهر المقبل".

ويضيف أن "تمالإشراف ميدانياُ على الأعمال التي شارفت على الانتهاء بصورة كاملة، وسيكون واحدمن أهم الجسور التي يعاد لها الحياة في صلاح الدين والعراق".

أحمد حسين الجبوري (45عاماً)، مواطن من سكنة قضاء بيجي، يقف أمام الجسر، غير مصدق أنه سيعود للخدمةويصبح الانتقال لكركوك سهلاً بعد سنوات طويلة من تدميره.

ويقول الجبوري لوكالةشفق نيوز "كنا سابقاً نحتاج إلى قطع مسافات طويلة للانتقال إلى كركوك، أوالعبور عبر زورق صغير من بيجي باتجاه منطقة الفتحة ومنها إلى كركوك، أو عبر الجسرالعائم الذي انشئ لعبور الأهالي، مقابل خمسة آلاف دينار لكل سيارة تعبر عليه، وكانيخرج عن الخدمة في مواسم الشتاء عند ارتفاع مناسيب النهر".

ويسرد الجبوري ما تعرضله الجسر: "هذا الجسر، أصبح حكاية من حكايات العراق، حيث مرت عليه أحداثكثيرة، حيث تعرض للقصف عام 2003 من قبل الطيران الأمريكي ثم فجره تنظيم داعش في2009، وفي العام 2014 عاد الطيران الأمريكي وقصف وسط الجسر وأخرجه عن الخدمة لمنعاستخدامه من قبل داعش".

ويؤكد أن "إنجازالجسر يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، فهو مهم لتسهيل حركة المدنيين والقادمين منبغداد إلى صلاح الدين والانتقال إلى كركوك باتجاه محافظات إقليم كوردستان".

يشار إلى أن الجسر،تمتد فيه أنابيب غاز ونفط أيضاً، وهذه دمرت خلال تعرضه للقصف، وكان عددها 15أنبوباً، وذلك عام 2003، قبل أن تعيد مديرية الطرق والجسور، بالتعاون مع الفرقة 65للهندسة الأمريكية أعمال تجديد الجسر.

وافتتح في شهر آيار/مايو سنة 2009، ثم فجر في آذار/ مارس سنة 2015، من قبل تنظيم داعش، ليتضرر بنسبة85%، واستعادته الحكومة يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2017، ثم بدأت بعدها عملياتإعادة إعماره.

يذكر أن رئيس مجلسالوزراء، محمد شياع السوداني، وخلال زيارته لصلاح الدين في آب/ أغسطس 2023، كانتنسبة إنجاز الجسر في حينها تبلغ 40%، فأصدر قرارات واستثناءات لتسريع وتيرة العمل.

يشار إلى أنه خلالأعمال تأهيل الجسر، تم بناء جسر عائم مؤقت صغير، وهو استثماري لتسهيل عملية عبورالمواطنين إلى كركوك، وحددت أجرته بألف دينار عراقي، لكن كان يتم استيفاء خمسةآلاف دينار عن كل سيارة تعبره.