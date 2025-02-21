منظمة نسوية تطلق مشروع "سبل العيش" للإيزيديات في سنجار (صور)

2025-02-21 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت منظمة "صُناع الأمل" للمرأةفي سنجار، يوم الجمعة، مشروعاً لتأهيل النساء الإيزيديات نفسياً وصحياً ودمجهنبالمجتمع، بعدما ما تعرض له المكون الإيزيدي على يد تنظيم داعش.

وقالت مديرة المنظمة، نغم نوزاد، لوكالة شفق نيوز، إن مشروع"سبل العيش" تم إطلاق في قضاء سنجار وناحية سنوني شمال غربي الموصلبمشاركة 165 امرأة إيزيدية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الإيزيديةوتعزيز دورها في المجتمع.

وبينت أن "المشروع يهدف إلى مساعدة النساء الإيزيدياتعلى الاندماج في المجتمع بعد ما تعرضن له من أزمات، إضافة إلى تأهيلهاً نفسياًوصحياً وتمكينهن اقتصادياً عبر دورات تدريبية تشمل زراعة الشتلات وإعادة التدويرمثل تدوير المنسوجات وصناعة الصابون إلى جانب تعليم التقنيات الزراعية الحديثة".

وأضافت نوزاد، أن "المنظمة تسعى إلى تعزيزالاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال تزويدهن بالمهارات الأساسية وتشجيعهن علىتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن دعم المشاريع البيئية المستدامة التي تسهم فيتحسين أوضاعهن المعيشية".

وأشارت إلى أن "المرأة الإيزيدية مرت بظروف قاسيةحيث تعرضت لأبشع الانتهاكات على يد تنظيم داعش عام 2014 من اختطاف واستعباد وتعذيبجسدي ونفسي وما تزال تعاني آثار تلك الممارسات رغم مرور أكثر من عقد من الزمن".

يذكر أن منظمة "صُناع الأمل" للمرأة تعمل فيسنجار منذ أربع سنوات حيث تنفذ برامج ومشاريع لدعم النساء الإيزيديات في مختلفالمجالات وتسعى إلى تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزدورهن في المجتمع.