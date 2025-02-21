تحرش وتهديدات.. "جميلات" الرياضة العالمية وأشهر حوادث الملاحقة من المشجعين

2025-02-21 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقتصحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة، الضوء على هوس وجنون المشجعينبالرياضيات (النساء)، وما يحدث لهن جراء المضايقات التي يتعرضن لها.

وكان آخر هذهالمضايقات بكاء لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو خلال مباراتها مع التشيكيةكارولينا موخوفا في الدور الثاني ببطولة دبي المفتوحة للتنس.

وظهرت اللاعبةمذعورة وتبكي بعد تعرضها لموقف محرج "من قبل رجل أظهر سلوكاً مهووساً بها".

وأوضحت رابطةلاعبات التنس المحترفات في بيان، أنه "تم التعرف على نفس الشخص الذي تواجد فيالصفوف الأولى خلال مباراة إيما وتم طرده لاحقاً".

واستدعى حكمالمباراة منظمي البطولة بشكل فوري، عندما أبلغت رادوكانو عن مخاوفها في المجموعةالأولى من المباراة.

وذكرت الرابطةأنها تعمل مع رادوكانو وفريقها "لضمان سلامتها وتقديم الدعم اللازم لها".

موقف سابق

وذكر التقرير أنرادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة 2021، سبق أن تعرضت لموقف مشابه في 2022 عندماأدين رجل يبلغ من العمر 35 عاماً، في 2022، بمطاردة اللاعبة وإرسال رسائل حب إلىمنزل عائلتها، وحكمت محكمة بحظر اقترابه منها لمدة 5 سنوات.

وقالت اللاعببعد هذه الحادثة، "أشعر أن حريتي قد سُرقت، وأنا أراقب محيطي باستمرار، لاأشعر بالأمان حتى في منزلي".

حادثة طعن

واستعادتالصحيفة، ذكرى حادثة شهيرة سابقة للاعبة مونيكا سيليش، والتي تعرضت للطعن في منتصفالملعب من أحد الأشخاص المهووسين، خلال بطولة هامبورغ في 1993.

وقام رجل يُدعىغونتر بارش بطعن مونيكا، مستغلًا فترة استراحة بين الأشواط، حيث إن الجاني كانمعروفاً بهوسه بالألمانية شتيفي غراف، التي كانت سيليش قد انتزعت منها صدارةالتصنيف العالمي.

وكانت العواقبعلى اللاعبة مدمرة، إذ تمكنت من العودة إلى الملاعب، لكنها لم تستعد أبداً أسلوبلعبها القوي من الخط الخلفي الذي كان قد أذهل العالم.

كورنيكوفاوشارابوفا

ولم تسلم اثنتانمن أكثر لاعبات التنس شهرة في التاريخ من هذه الآفة، فقد اضطرت كل من آناكورنيكوفا، وماريا شارابوفا، إلى مواجهة معارك قانونية بعد تعرضهما لحوادث مؤلمةللغاية.

تم القبض علىرجل مشرد يبلغ من العمر 43 عاماً، كان قد أرسل عدداً كبيراً من الرسائل ذات الطابعالجنسي إلى كورنيكوفا، بعدما ظهر عارياً أمام منزلها في ميامي.

وحصلت كورنيكوفاعلى أمر تقييدي دائم ضد الرجل، لكن الحادث أجبرها على توظيف حراس شخصيين.

أما شارابوفافقد تعرضت لحادثتين منفصلتين بسبب مطاردين مهووسين بها، كان أحدهما يلاحقها فيجميع أنحاء العالم، حتى وصل به الأمر إلى اقتحام الملعب خلال بطولة "WTA Championship" في مدريد العام 2005.

رعب سيريناويليامز

ووفقاً للتقرير،فقد عاشت نجمة التنس سيرينا ويليامز أيضاً لحظات رعب بسبب مطاردة أحد المشجعينلها، ووفقاً للشرطة، كان الرجل يدعى باتينيما ويدراوغو قد أدخل الرعب في قلب لاعبةالتنس الأمريكية، بل ووصل إلى مسافة "خطيرة" منها.

وتم القبض عليهبينما كان يتجول بسيارته بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا.

كيتي بولتر

في شهر كانونالأول/ ديسمبر 2024، روت لاعبة التنس البريطانية، كيتي بولتر، لصحيفة "The Guardian" تجربتها، قائلة: "ذات مرة، خلالبطولة نوتنغهام، أرسل لي شخص ما رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيها،(أنا بالخارج، سأؤذيك إذا خرجت)، أبلغتُ رابطة محترفات التنس، ووجدوا الرجل، الذيكان متواجدا هناك بالفعل".

جوليا تاكاش

ولا يقتصر هوسالمشجعين بلاعبات التنس فقط بل وصل إلى العداءة الإسبانية السابقة جوليا تاكاش،التي عاشت لحظات لن تنساها أبداً أثناء تدريبها، بسبب شخص طاردها بسيارته.

وقالت جوليالصحيفة MARCA: "تجاهلته وواصلت طريقي، لكنه استدار منجهة أخرى باتجاهي، عندها بدأتُ بالركض نحو منطقة أكثر ازدحامًا. كما اتصلت هاتفياًبخطيبي. لن أذهب وحدي مرة أخرى".

الأرجنتينيةأوغوستينا ألبرتاريو

من جانبها، كشفلاعبة الهوكي الأرجنتينية أوغوستينا ألبرتاريو، عن تفاصيل تعرضها لموقف مشابه معأحد المهووسين، قائلة: "رجل يُدعى خوان ماريانو غارسيا سارمينتو وصل إلى حدترك رسالة لي في بهو الفندق، وتم اعتقاله مرتين، لكنه لم يمكث طويلاً في السجن قبلأن يُطلق سراحه".

ولم تستطعألبرتاريو تصديق ذلك، حيث كتبت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي:"إنه ليس حراً فحسب، بل عاد ليكتب لي مرة أخرى، من فضلكم هل يجب أن يقتلوكحتى تتحرك العدالة؟".

بطلة المصارعةسونيا ديفيل

ووصل الهوس بأحدالمعجبين باقتحام منزل بطلة مصارعة المحترفين"WWE"،سونيا ديفيل، في فلوريدا.

ووفقاً للتقرير،فإن الشاب الذي يدعى "فيليب توماس" ويبلغ 24 عاما كان يخطط لمدة 8 أشهرلخطف نجمة "WWE" من أمام منزلها بسبب هوسه الشديد بهاوكان معه سكين وروابط بلاستيكية وشريط لاصق.

حاول الشاب دخولالمنزل من خلال باب زجاجي منزلق لكن أدى هذا إلى تشغيل جهاز الإنذار الذي جعلسونيا تتصل بالشرطة وتهرب خارج المنزل قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض عليه.

وأوضحت التقاريرأن المتهم كان مهووساً بالمصارعة سونيا ديفيل بالرغم أنه لم يلتقي بها من قبل لكنهظل يتتبعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات من خلال تغريدات متكررة عنها وعنعملها في WWE.

بعد الحادثةنشرت سونيا ديفيل تغريدة على حسابها شكرت فيها الجماهير الداعمة لها وكتبت:"شكرًا للجميع على حبكم واهتمامكم. تجربة مخيفة للغاية ولكن الحمدلله الجميع بخير".