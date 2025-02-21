الريال ضد أتلتيكو وباريس بمواجهة ليفربول .. صدامات نارية بقرعة الدور الـ16 لأبطال أوروبا

2025-02-21 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية ومثيرة.

وأجريت مراسم القرعة بمدينة نيون السويسرية بحضور ممثلي الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى هذه المرحلة.

ويقام لقاء ديربي مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عملاقي العاصمة الإسبانية كما يواجه ليفربول الإنجليزي منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة أخرى نارية.

ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي منافسه فينورد الهولندي في مواجهة ثأرية للفريق الإيطالي أمام قاهر ميلان الإيطالي في الملحق الفاصل.

ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة مرتقبة ضد بنفيكا البرتغالي في مواجهة مثيرة بين الفريقين.

وجاءت مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

بايرن ميونخ الألماني - باير ليفركوزن الألماني.

بروسيا دورتموند الألماني - ليل الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإسباني.

إيندهوفن الهولندي - آرسنال الإنجليزي.

فينورد الهولندي - إنتر الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي - ليفربول الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي - برشلونة الإسباني.

كلوب بروغ البلجيكي - أستون فيلا الإنجليزي.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من فينورد وإنتر - الفائز من بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

الفائز من كلوب بروغ وأستون فيلا - الفائز من بنفيكا وبرشلونة

الفائز من بروسيا دورتموند وليل - الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول

الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - الفائز من آرسنال و آيندهوفن.