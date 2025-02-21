2025-02-21 15:45:04 - المصدر: ايشان

أكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، اتخاذ اجراءات احتياطية لمنع انتشار ووصول الحمى القلاعية للمحافظة، فيما بينت أن الحمى القلاعية لا تستدعي التهويل ونسبة هلاكات القطعان الملقحة اقل من 1 بالمئة؜. وقال مدير المستشفى البيطري علي حمود الشريفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان”: إن “مرض الحمى القلاعية يعتبر من الامراض المستوطنة […]

ظهرت المقالة “الحمى القلاعية لا تستدعي التهويل”.. صحة ذي قار تطمئن المواطنين أولاً على ايشان.



