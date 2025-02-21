قرعة أبطال أوروبا تضع الريال بمواجهة أتلتيكو وبرشلونة امام بنفيكا

2025-02-21 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سحبت، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة.

ووضعت القرعة، ريال مدريد في مواجهة ديربي نارية مع غريمه أتليتيكو مدريد، فيما وضعت برشلونة أمام بنفيكا.

وستقام مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي يومي 4 و5 آذار/مارس القادم، فيما ستدور مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وهذه قائمة بنتائج القرعة:

باريس سان جيرمان – ليفربول

كلوب بروج – أستون فيلا

ريال مدريد – أتليتيكو مدريد

بي إس في آيندهوفن – أرسنال

بنفيكا – برشلونة

بوروسيا دورتموند – ليل

بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن







