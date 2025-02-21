2025-02-21 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

يواجه منتخب شباب العراق نظيره الأسترالي بالزي الأبيض غداً السبت (22 شباط 2025)، ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.

وعُقد صباح اليوم الجمعة في مدينة شينزين الصينية المؤتمر التنسيقي الخاص بمباراة منتخب الشباب ونظيره الأسترالي ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 20 عامًا.

وستقام المباراة غدًا السبت على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت بغداد.

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الاجتماع جميع المتطلبات الإدارية والتنظيمية والطبية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

ومثّل الجانب العراقي في الاجتماع التنسيقي كل من المدير الإداري نديم كريم، وطبيب المنتخب قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات عدي جبار.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي عن الطاقم التحكيمي للمباراة، بقيادة الحكم البحريني الدولي عمار إبراهيم محفوظ.

وسيرتدي منتخبنا الشبابي الطقم الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود، بينما سيرتدي المنتخب الأسترالي الزي الأصفر، وحارسه الزي البنفسجي الفاتح.