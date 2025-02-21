بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد نجم رابع

2025-02-21 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "سكاي ألمانيا"، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، عن استعداد نادي بايرن ميونخ، لحسم مستقبل لاعب جديد ضمن صفوفه، بعد الانتهاء من تجديد عقود الثلاثي مانويل نوير وألفونسو ديفيز وجمال موسيالا.

وذكرت الشبكة أن "النادي البافاري يتطلع لتمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، لفترة طويلة"، مبينة ان "ادارة البايرن باشرت بالفعل، بمحادثات مكثفة مع ممثلي أوباميكانو، لحسم مصيره عبر تجديد عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة".

واضافت ان "بايرن ميونخ، تقدم بعرض يقضي بتمديد عقد أوباميكانو حتى صيف 2030، لكن هناك بعض التفاصيل التي يحتاج الطرفان لإنهائها أولا قبل التوقيع".

وينتهي عقد صاحب 26 عاما، في ملعب أليانز أرينا، بنهاية الموسم القادم (2025-2026)، مما يعني أحقيته في التوقيع لأي ناد مجانا في كانون الثاني المقبل.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى النادي الألماني في صيف 2021، قادما من لايبزيج مقابل 42 مليون يورو، ليتحول إلى ركيزة أساسية في الفريق.

المصدر: وكالات