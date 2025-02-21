تركيا تعلن قتل 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2025-02-21 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، قتل تسعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في عملية عسكرية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القوات التركية نفّذت عملية استهداف ناجحة ضمن عملية (المخلب – القفل) شمالي العراق".

ويعد حزب العمال الكردستاني من أبرز التنظيمات المسلحة المناهضة لأنقرة، حيث يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلًا له، ويمارس نشاطه في عدة مناطق جبلية وأودية، مستخدمًا إياها كنقاط انطلاق لشن هجمات داخل الأراضي التركية.



