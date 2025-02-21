السفير الياباني: مشروع مصفاة البصرة سيسهم بتنمية اقتصادية عراقية

2025-02-21 15:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد السفير الياباني في العراق أكيرا إندو، اليوم الجمعة، العزم على مواصلة دعم جهود الحكومة العراقية، والمساهمة بشكل أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، فيما بين أن مشروع مصفاة البصرة سيسهم بقوة في تنمية اقتصادية عراقية.

وقال إندو، في كلمة له خلال احتفالية أقامتها السفارة اليابانية بذكرى ميلاد الامبراطور الياباني واليوم الوطني، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحتفل اليوم بعيد ميلاد جلالة الامبراطور الياباني مع الأصدقاء في بغداد، حيث نجحت اليابان على مدى الثمانين عاماً الماضية، وأصبحت دولة تحترم القيم العالمية وروح التعاون الدولي، وهي مستمرة بالتعاون المتبادل بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم"، لافتاً الى أن "العراق قطع شوطاً طويلاً في تحقيق السلام والاستقرار باعتبار اليابان صديقة حقيقية، فقد قامت اليابان حكومة وشعباً بدعم جهود حكومة وشعب العراق لبناء مجتمع مسالم ومزدهر".

وأضاف أنه "منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا كان إجمالي الدعم الياباني لإعادة الإعمار والمساعدات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للعراق أكثر من 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكتمل هذا العام مشروع تطوير مصفاة البصرة، وهو أحد أكبر المشاريع الممولة بالقروض اليابانية على مستوى العالم"، مبيناً أن "هذا المشروع سيسهم بقوة في تنمية اقتصادية عراقية على المدى المتوسط والبعيد من خلال تنويع المصادر ويزيد من العلاقة الثنائية الودية".

وأكد إندو أنه "بناء على العلاقة القوية مع العراق فإننا عازمون على مواصلة دعم جهود الحكومة العراق والمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق لتحقيق التنمية المستدامة التي يقودها القطاعان العام والخاص، ونأمل بأن تعود فوائدها على الأجيال الشابة التي تحمي مستقبل هذا البلد".