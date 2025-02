الاطاحة بـ "مسؤول اغتيالات داعش الارهابي" بكمين شرقي الفلوجة

2025-02-21 16:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اعلن مصدر امني في محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، الاطاحة بما يسمى مسؤول اغتيالات داعش الارهابي بعد عملية استدراجه ومتابعة لحين اعتقاله شرقي مدينة الفلوجة . وقال المصدر ان " قوة امنية من جهاز الامن الوطني تمكنت من استدراج المدعو اكرم اللهيبي الملقب بـ ابو عبدالله " مسؤول اغتيالات داعش الارهابي حال تواجده في قضاء […]

