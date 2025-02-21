اليوم .. إنطلاق بطولة المرحوم آزاد محمد صالح بالكيك بوكسينغ

2025-02-21 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يقيم الاتحاد العراقي المركزي لرياضات الكيك بوكسينغ بطولة المرحوم آزاد محمد صالح للفترة من 20 / 2 ولغاية 22 في محافظة دهوك بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين يمثلون مختلف الأندية، بغية اختيار تشكيلة المنتخب الوطني استعداداً للمنافسات الخارجية المقبلة.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسينغ أحمد رحيم نعمة لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "بطولة السوبر ستكون باكورة نشاطات اللعبة خلال العام (2025)، إذ ستقام في محافظة دهوك للفترة من (20- 22) شباط الحالي وبأنظمة الـ ( Full contact و point fighting وk1 )".

وأضاف أنه " سيتم من خلال هذه البطولة اختيار لاعبي المنتخب الوطني العراقي، وسيكون اختيار اللاعبين من قبل اللجنة الفنية للاتحاد المركزي، مبيناً أن البطولة تعد من أقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد للاعبي المنتخب الوطني الأول والرديف، وسيتم اختيار الأوائل لتمثيل المنتخب العراقي في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وستقام تصفيات المنتخب النسوي العراقي ايضا لاختيار اللاعبات اللواتي يحرزن المراكز الأولى".