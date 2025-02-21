2025-02-21 16:40:11 - المصدر: قناة الاولى

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أشار الكاردينال الإيطالي جيانفرانكو رافاسي إلى أن البابا فرنسيس قد يفكر في التنحي عن منصبه كرئيس للكنيسة الكاثوليكية إذا تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير. وأوضح رافاسي، في مقابلة مع شبكة RTL الإيطالية، أن البابا معروف بحسمه في اتخاذ القرارات، وقد يقرر الاستقالة طواعية إذا كانت حالته الصحية تعيقه عن أداء واجباته أو تحد من قدرته على التواصل المباشر مع الناس.





وأكد رافاسي أن صحة البابا "معقدة لكنها ليست حرجة"، مشيرًا إلى أن البابا أظهر دائمًا إصرارًا على مواصلة العمل حتى في أصعب الظروف، كما حدث خلال رحلته الشاقة إلى الشرق الأقصى العام الماضي. ومع ذلك، أضاف أنه إذا وصل الأمر إلى الحد الذي يعوق تواصله المباشر، فقد يفكر حينها في التنحي.





جاءت هذه التصريحات بعد نقل البابا إلى مستشفى جيميلي في روما بسبب التهاب في الشعب الهوائية، حيث تم تشخيصه بالتهاب رئوي مصحوب بالربو، مما استدعى علاجه بالمضادات الحيوية والكورتيزون.





من جانبه، لم يستبعد الكاردينال الفرنسي جان مارك أفلين فكرة استقالة البابا، مشيرًا إلى أن "كل شيء ممكن". ورغم أن البابا فرنسيس نفى مرارًا وتكرارًا شائعات استقالته المحتملة، إلا أن تدهور حالته الصحية أثار التكهنات بشأن احتمال اتباعه لخطوات سلفه بنديكتوس السادس عشر الذي استقال في عام 2013 وعاش منعزلًا في الفاتيكان حتى وفاته في نهاية 2022



