الكاردينال رافاسي: البابا فرنسيس قد يفكر في التنحي إذا تدهورت صحته
قناة الأولى
أشار الكاردينال الإيطالي جيانفرانكو رافاسي إلى أن البابا فرنسيس قد يفكر في التنحي عن منصبه كرئيس للكنيسة الكاثوليكية إذا تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير. وأوضح رافاسي، في مقابلة مع شبكة RTL الإيطالية، أن البابا معروف بحسمه في اتخاذ القرارات، وقد يقرر الاستقالة طواعية إذا كانت حالته الصحية تعيقه عن أداء واجباته أو تحد من قدرته على التواصل المباشر مع الناس.
وأكد رافاسي أن صحة البابا "معقدة لكنها ليست حرجة"، مشيرًا إلى أن البابا أظهر دائمًا إصرارًا على مواصلة العمل حتى في أصعب الظروف، كما حدث خلال رحلته الشاقة إلى الشرق الأقصى العام الماضي. ومع ذلك، أضاف أنه إذا وصل الأمر إلى الحد الذي يعوق تواصله المباشر، فقد يفكر حينها في التنحي.
جاءت هذه التصريحات بعد نقل البابا إلى مستشفى جيميلي في روما بسبب التهاب في الشعب الهوائية، حيث تم تشخيصه بالتهاب رئوي مصحوب بالربو، مما استدعى علاجه بالمضادات الحيوية والكورتيزون.
من جانبه، لم يستبعد الكاردينال الفرنسي جان مارك أفلين فكرة استقالة البابا، مشيرًا إلى أن "كل شيء ممكن". ورغم أن البابا فرنسيس نفى مرارًا وتكرارًا شائعات استقالته المحتملة، إلا أن تدهور حالته الصحية أثار التكهنات بشأن احتمال اتباعه لخطوات سلفه بنديكتوس السادس عشر الذي استقال في عام 2013 وعاش منعزلًا في الفاتيكان حتى وفاته في نهاية 2022