العثور على جثث 3 "عماليين" قضوا باشتباكات عنيفة مع الجيش التركي شمالي دهوك (فيديو)

2025-02-21 16:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في قضاء العمادية شمالي دهوك،يوم الجمعة، بالعثور على ثلاث جثث لعناصر من حزب العمال الكوردستاني قضوابالاشتباكات المسلحة مع الجيش التركي أمس.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الجثث تم العثور عليهافي قرية "كوهرزي" التابعة لقضاء العمادية، سقطوا بالمواجهات العنيفة التياندلعت منذ ليلة أمس واستمرت حتى صباح اليوم في عدة مناطق على سفوح جبل متين حيثشهدت المنطقة قصفاً مكثفاً واشتباكات مباشرة بين الطرفين.

وأشاروا إلى أن الجثث الثلاث ما تزال موجودة في محيطقرية "كوهرزي" دون ورود معلومات حول قيام أيجهة بنقلها حتى الآن.

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمسالخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش التركي وعناصر حزب العمالالكوردستاني في قضاء العمادية شمالي دهوك.

وأوضح المصدر أن المواجهات المسلحة اندلعت في محيط قريتي"كوهرزي" و"بلافة" على سفح جبل متين دون توفر معلومات حتىالآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية لدى الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد في الوقت الحاليتساقطاً كثيفاً للأمطار والثلوج إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات حيث ماتزال أصوات إطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة والمتوسطة تسمع بوضوح من قبل سكانالقرى القريبة.