2025-02-21 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، تدمير 18 وكرًا و7 أنفاق للإرهابيين في نينوى.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع البيشمركة نفذ واجبًا أمنيًا في سلسلة جبال قرچوغ بقضاء مخمور في محافظة نينوى، أسفر عن تدمير 18 مضافة و4 أنفاق".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت أيضًا عن العثور على أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة وأجهزة طاقة شمسية، وأيضًا على بقايا أعضاء بشرية تابعة لعناصر الإرهاب الجبان".