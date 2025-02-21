2025-02-21 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل العراق، في المرتبة 98 حول العالم، والـ12 عربياً، في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025.

وتصدرت الولايات المتحدة، المؤشر، فيما حلت دولة عربية ضمن قائمة الـ10 الأوائل.

‎ويشمل تصنيف القوة الناعمة عدة مؤشرات، عددها 55 مؤشرا، ومنها الاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والتراث والعدل والإعلام والاستدامة وفرص النمو المستقبلي والكرم والعطاء والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في اكتشاف الفضاء والسياحة والعمل وغيرها الكثير.

‎وتضم قائمة المؤشر 193 دولة، تتصدرها الولايات المتحدة وتليها الصين وبريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وسويسرا وإيطاليا.

‎مراتب الدول العربية

‎وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا، وحققت المركز الرابع في مؤشر فرص النمو المستقبلي، والرابع أيضا في مؤشر الكرم والعطاء والمركز السابع في مؤشر قوة الاقتصاد واستقراره.

‎وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر وفقا لما يلي:

‎السعودية (20)قطر (22)مصر (38)الكويت (40)سلطنة عمان (49)المغرب (50)البحرين (51)الأردن (58)الجزائر (78)تونس (79)لبنان (91)العراق (98)اليمن (122)سوريا (127)ليبيا (133)السودان (142)موريتانيا (150)جزر القمر (167)جيبوتي (177)الصومال (181)