2025-02-21 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتأسواق الكمأ في محافظة الأنبار انخفاضاً ملحوظاً في أسعاره، حيث تراوحت بين 10آلاف دينار للكيلوغرام للأصناف الأقل جودة، وصولاً إلى 40 ألف دينار للأصنافالممتازة، مما وفر فرصة مثالية لعشاق هذا الفطر الموسمي للاستمتاع به بأسعارمناسبة.

وقال بائعالكمأ، رياض محسن، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إقبالاً كبيراً علىنوع الكمأ المعروف باسم (المحرگ)، نظراً لسهولة تنظيفه مقارنةً بالأنواع الأخرى،حيث يتطلب تنظيف الكمأ عادةً مجهوداً كبيراً بسبب التصاق التربة به، بينما يتميز(المحرگ)، بسطحه الأقل خشونة، مما يجعله خياراً عملياً لكثير من المشترين".

وأضاف محسن، أن"الكمأ يُعد جزءاً من التراث الغذائي في الأنبار، حيث يتهافت السكان المحليونعلى جمعه وبيعه خلال موسمه السنوي، مستفيدين من الأمطار التي تساعد في نموه فيالمناطق الصحراوية".

ويعد السوقالشعبي في الرمادي، بالإضافة إلى أسواق أقضية المحافظة الأخرى، مركزاً رئيسياًلتجارة الكمأ، حيث يتوافر بأنواعه المختلفة مثل "الزبيدي"،والخلاسي"، و"المحرگ"، وتزداد شعبيته بسبب قيمته الغذائية العاليةواستخدامه في تحضير أطباق تقليدية شهية.

ورغم وفرةالمحصول هذا الموسم، إلا أن أسواق الكمأ في الأنبار تواجه تحديات تتعلق بصعوبةالتنقل بين مناطق جمعه النائية وظروف الطقس التي قد تؤثر على جودته، إلا أنالأسعار المنخفضة ساهمت في نشاط حركة البيع والشراء، مما عزز الإقبال على هذاالفطر النادر في الأسواق المحلية.