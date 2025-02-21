2025-02-21 17:35:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلنت شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن تركيب أول رادار ذكي متطور على الطريق السريع في منطقة البوريشة بمدينة الرمادي، مشيرة إلى أنه سيسهم بتعزيز السلامة المرورية ودعم الأمن من خلال رصد المطلوبين.وأوضح قائد شرطة الأنبار، اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كوادر مديرية الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية قامت، بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية، بتنفيذ هذا المشروع المتقدم". وأضاف، "يتميز الرادار الجديد بكاميرات عالية الدقة وقاعدة بيانات شاملة، تمكنه من رصد السرعة، وتسجيل أرقام المركبات، والتقاط صور السائقين، بالإضافة إلى التعرف على المطلوبين أمنيًا وضبطهم، كما يضم الرادار مواصفات أخرى متطورة تسهم في تعزيز الأمن والمراقبة على الطرق. ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التطويري لوزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير أداء الوزارة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.