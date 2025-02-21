الأنبار تعلن نصب رادار متطور لتعزيز السلامة المرورية وضبط المطلوبين
2025-02-21 17:35:02 - المصدر: واع
الأنبار – واع - أحمد الدليمي
أعلنت شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن تركيب أول رادار ذكي متطور على الطريق السريع في منطقة البوريشة بمدينة الرمادي، مشيرة إلى أنه سيسهم بتعزيز السلامة المرورية ودعم الأمن من خلال رصد المطلوبين.
وأوضح قائد شرطة الأنبار، اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كوادر مديرية الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية قامت، بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية، بتنفيذ هذا المشروع المتقدم". وأضاف، "يتميز الرادار الجديد بكاميرات عالية الدقة وقاعدة بيانات شاملة، تمكنه من رصد السرعة، وتسجيل أرقام المركبات، والتقاط صور السائقين، بالإضافة إلى التعرف على المطلوبين أمنيًا وضبطهم، كما يضم الرادار مواصفات أخرى متطورة تسهم في تعزيز الأمن والمراقبة على الطرق. ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التطويري لوزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير أداء الوزارة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.
أعلنت شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن تركيب أول رادار ذكي متطور على الطريق السريع في منطقة البوريشة بمدينة الرمادي، مشيرة إلى أنه سيسهم بتعزيز السلامة المرورية ودعم الأمن من خلال رصد المطلوبين.
وأوضح قائد شرطة الأنبار، اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كوادر مديرية الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية قامت، بالتنسيق مع شركة هواوي الصينية، بتنفيذ هذا المشروع المتقدم". وأضاف، "يتميز الرادار الجديد بكاميرات عالية الدقة وقاعدة بيانات شاملة، تمكنه من رصد السرعة، وتسجيل أرقام المركبات، والتقاط صور السائقين، بالإضافة إلى التعرف على المطلوبين أمنيًا وضبطهم، كما يضم الرادار مواصفات أخرى متطورة تسهم في تعزيز الأمن والمراقبة على الطرق. ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التطويري لوزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير أداء الوزارة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.