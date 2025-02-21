رئيس البرلمان يتوجه إلى مصر

2025-02-21 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتوجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، إِلى جمهورية مِصر العربية لِلْمشاركة في المؤتمر السابع للبرلمان العربي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، غادر العاصمة بغداد متوجهًا إلى جمهورية مِصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي".واضاف البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني العربي ومناقشة القضايا المشتركة التي تهم الشعوب".