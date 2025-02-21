بعد نتائج كارثية .. مانشستر سيتي يفتح الباب أمام رحيل غوارديولا

2025-02-21 17:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد فتحت باب الرحيل أمام المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب الإسباني قد مدّد عقده مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا لموسمين إضافيين، وفقًا لما أعلنه النادي يوم (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، حيث ينتهي العقد السابق لصاحب الـ (53 عاما) في 1 تموز/ يوليو 2025، لكنّ الاتفاق الجديد يقضي ببقائه حتى 2027.

وبدأت المشاكل تطفو على السطح بين إدارة النادي السماوي والمدرب الإسباني، بعد الخسارة الثقيلة أمام نادي ريال مدريد في مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (6-3).

وكان بيب قد صرح بعد مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال أن لديه خططًا واضحة للموسم المقبل، وهو في مرحلة إعادة بناء الفريق التي بدأت في يناير/ كانون الثاني، ومن المقرر أن تستمر خلال الصيف المقبل، من خلال دعم التشكيلة بصفقات جديدة.

ونشر برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، صباح اليوم، خبرًا بعنوان "قنبلة عن المدرب غوارديولا"، مؤكدين فيه أن إدارة مانشستر سيتي تفتح الباب أمام بيب للرحيل عن الفريق.

وقال جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "الشيرينغيتو" الشهير: "بيب لم يعد يفكر في مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث كان يفكر في تدريب المنتخب الإنجليزي بعد نهاية عقده التي كانت مقررة في يوليو تموز 2025".

وأضاف بيدريرول بأن المدرب الإسباني قد وقع على عقد جديد لمدة موسمين إضافيين لم يكن يريده، حيث لم يكن إراديًّا، بل كان قسريًّا تقريبًا، لقد وقع لأنه كان الشيء الوحيد الذي كان يملكه، مؤكدًا بأن الإسباني كان يريد مغادرة الفريق.

ورغم تأكيد المدرب المخضرم مساء الأربعاء الماضي أنه سيستمر من جانبه في تدريب الفريق، إلا أن صحيفة "تلغراف" البريطانية، أكدت أيضًا أن بطل إنجلترا سيفتح الباب أمام المدرب إذا رغب في إنهاء مغامرته مع مانشستر سيتي، لذا فإن الكرة الآن في ملعب غوارديولا.

جدير بالذكر أن المدرب الإسباني نجح مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حصد لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2023، والكثير من الألقاب المحلية الأخرى، إضافة إلى كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.