أمانة العاصمة: خطة لإزالة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في بغداد القديمة
2025-02-21 17:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، وجود خطة لإزالة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في بغداد القديمة، ة، فيما لفتت إلى التوجه لتقليل الباعة المتجولين في شارع المتنبي للحفاظ على هويته الثقافية، بعد أن تحول تدريجياً الى سوق مفتوح للأطعمة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية تأهيل بغداد القديمة تغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة، تشمل مناطق الخلفاء، وشارع الرشيد، وشارع النهر، والأزقة المتعامدة عليها، وضفة نهر دجلة، حيث يُعد شارع الرشيد المحور المركزي لهذه المنطقة، فيما تمثل ساحة الرصافي نقطة الارتكاز الأساسية"، مشددًا على أنه "سيتم العمل على إزالة كافة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في هذه المنطقة ضمن خطة مدروسة".
أما بشأن تنظيم شارع المتنبي، فأكد الربيعي أن "هذا الشارع يُعرف بكونه معلمًا ثقافيًا مرتبطًا بتاريخ العراق، إلا أن التوسع العشوائي في أعداد الباعة المتجولين أدى إلى تحوله تدريجيًا إلى سوق مفتوح للأطعمة، مما أثر على طابعه الثقافي"، لافتًا إلى أن "الأمانة قررت تنظيم السوق عبر الإبقاء على خمسة إلى ستة باعة متجولين فقط، لضمان الحفاظ على هوية الشارع الثقافية، مع إمكانية استثمار المنازل القديمة أو الأسطح لإقامة مشاريع تدعم النشاط الثقافي في المنطقة".
أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، وجود خطة لإزالة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في بغداد القديمة، ة، فيما لفتت إلى التوجه لتقليل الباعة المتجولين في شارع المتنبي للحفاظ على هويته الثقافية، بعد أن تحول تدريجياً الى سوق مفتوح للأطعمة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية تأهيل بغداد القديمة تغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة، تشمل مناطق الخلفاء، وشارع الرشيد، وشارع النهر، والأزقة المتعامدة عليها، وضفة نهر دجلة، حيث يُعد شارع الرشيد المحور المركزي لهذه المنطقة، فيما تمثل ساحة الرصافي نقطة الارتكاز الأساسية"، مشددًا على أنه "سيتم العمل على إزالة كافة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في هذه المنطقة ضمن خطة مدروسة".
أما بشأن تنظيم شارع المتنبي، فأكد الربيعي أن "هذا الشارع يُعرف بكونه معلمًا ثقافيًا مرتبطًا بتاريخ العراق، إلا أن التوسع العشوائي في أعداد الباعة المتجولين أدى إلى تحوله تدريجيًا إلى سوق مفتوح للأطعمة، مما أثر على طابعه الثقافي"، لافتًا إلى أن "الأمانة قررت تنظيم السوق عبر الإبقاء على خمسة إلى ستة باعة متجولين فقط، لضمان الحفاظ على هوية الشارع الثقافية، مع إمكانية استثمار المنازل القديمة أو الأسطح لإقامة مشاريع تدعم النشاط الثقافي في المنطقة".