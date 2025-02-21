2025-02-21 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، وجود خطة لإزالة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في بغداد القديمة، ة، فيما لفتت إلى التوجه لتقليل الباعة المتجولين في شارع المتنبي للحفاظ على هويته الثقافية، بعد أن تحول تدريجياً الى سوق مفتوح للأطعمة.وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية تأهيل بغداد القديمة تغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة، تشمل مناطق الخلفاء، وشارع الرشيد، وشارع النهر، والأزقة المتعامدة عليها، وضفة نهر دجلة، حيث يُعد شارع الرشيد المحور المركزي لهذه المنطقة، فيما تمثل ساحة الرصافي نقطة الارتكاز الأساسية"، مشددًا على أنه "سيتم العمل على إزالة كافة المشوهات البصرية والبيئية والسمعية في هذه المنطقة ضمن خطة مدروسة".أما بشأن تنظيم شارع المتنبي، فأكد الربيعي أن "هذا الشارع يُعرف بكونه معلمًا ثقافيًا مرتبطًا بتاريخ العراق، إلا أن التوسع العشوائي في أعداد الباعة المتجولين أدى إلى تحوله تدريجيًا إلى سوق مفتوح للأطعمة، مما أثر على طابعه الثقافي"، لافتًا إلى أن "الأمانة قررت تنظيم السوق عبر الإبقاء على خمسة إلى ستة باعة متجولين فقط، لضمان الحفاظ على هوية الشارع الثقافية، مع إمكانية استثمار المنازل القديمة أو الأسطح لإقامة مشاريع تدعم النشاط الثقافي في المنطقة".