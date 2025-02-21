2025-02-21 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت لجنةالمسابقاتِ في اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة، سحبة قرعة دور الـ16 لبطولة كأسالعراق لكرة القدم 2024-2025 بمشاركة 16 نادياً.

وجرت القرعة في مقررابطة دوري المحترفين في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة.

يشار إلى الأنديةالمتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوكوالبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسموالميناء.

وبعد اجراءالقرعة اسفرت عن المواجهات والملاعبالتالية: دهوك - ميسان (ملعب دهوك)،الميناء - الزوراء (البصرة)، القوة الجوية -القاسم (ملعب الشعب)، النجف -البيشمركة (ملعب النجف)، زاخو - الكرمة (ملعب زاخو)، نوروز - الحسين (ملعب نوروز)،الطلبة - أمانة بغداد (ملعب الطلبة) والشرطة - الموصل (ملعب الشعب).