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خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
2025-02-21 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

 

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثماني مباريات ضمن مباريات الجولة (17) لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات أولاً عن تعادل فريق الناصرية مع ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-2، في حين حقق فريق عفك، فوزاً على ضيفه فريق الجولان بنتيجة 1-0.

أما فريق نفط الوسط فقد تعادل على أرضه، مع ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 1-1، في الوقت الذي تمكن فريق الاتصالات من تحقيق النصر على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 1-0. 

‏وتمكن فريق ميسان من الفوز في المباراة التي جمعته مع ضيفه فريق الموصل بنتيجة 1-0، 

‏وفي آخر مباراتين تمكن فريق البحري من الفوز على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، في حين تعادل فريق الفهد مع ضيفه فريق الرمادي سلبياً من دون أهداف.

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