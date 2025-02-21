2025-02-21 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهى منتخبُ شباب العراق لكرةِ القدم وحدته التدريبيّة الأخيرة في مدينةِ شينزين، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة أستراليا غداً السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً.

وستقام المباراةُ على ملعبِ مركز باوان الرياضيّ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيتِ العاصمة بغداد.

وحضر الوحدةَ التدريبيّة لمنتخبِ الشباب رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب محمد ناصر.

وخاض منتخبُ الشباب وحدته التدريبيّة بمشاركةِ جميع اللاعبين، وسيستعيد خدماتَ اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل في مباراةِ أستراليا بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف، بينما سيغيبُ اللاعب حيدر حمد عن مواجهة الغد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة.

وسيقود مباراةَ المنتخب الشبابي أمام نظيره الأستراليّ طاقمٌ تحكيميٌّ بقيادة الدولي البحرينيّ عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان (حكماً مساعداً أولا)، والقطري خالد عايد الشمري (حكما مساعدا ثانٍ)، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.

وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولةِ آسيا إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.