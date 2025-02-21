مصرع أجنبي بصعقة وإصابة 6 عراقيين بمشاجرة في بغداد

2025-02-21 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع مواطن أفغاني، وإصابة 6 عراقيين بحادثين منفصلين شهدتهما العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف أسبابها، تطورت إلى إستخدام السكاكين والبواري (قضبان حديد) والتواثي (عصي خشبية) ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المشاجرة نتج عنها إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، تم التحفظ عليهم داخل المستشفى، واعتقال 4 آخرين من المتسببين بالمشاجرة".

وأشار المصدر، إلى أن "مواطناً أفغاني الجنسية لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل ضمن مدينة الشعلة، تم نقله إلى الطب العدلي".