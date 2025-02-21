مدربو المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين يتوقعون منافسات قوية بطابع أخوي

2025-02-21 18:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أجمع مدربو المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم لقدامى اللاعبين 2025 (السعودية والعراق والبحرين واليمن) بأن البطولة تعتبر بادرة رائدة ومهمة من قبل الإتحاد الخليجي لكرة القدم متوقعين أن تشهد مبارياتها منافسات قوية ذات طابع أخوي. جاء ذلك في كلمات المدربين الأربعة بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للبطولة التي تنطلق غدا السبت في الدولة الكويت وتستمر حتى الأربعاء المقبل.وقال مدرب المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم محمد عبدالجواد في المؤتمر إن فكرة هذه البطولة تعتبر رائدة ورائعة ومن شأنها تعزيز أواصر العلاقات الخليجية الأخوية آملا أن تستمر هذه البطولات لسنوات طويلة قادمة.وأضاف عبدالجواد أن الطاقم الفني السعودي حرص على عدم خضوع لاعبي المنتخب لتدريبات مكثفة والتي من شأنها إرهاق اللاعبين مما يؤدي لإصابتهم موضحا أن مواجهتهم غدا أمام منتخب البحرين تعتبر خاصة وهي امتداد لمواجهات الفريقين بجميع البطولات والاعمار والمناسبات.وبين أن الاهم هو أن يظهر المنتخب السعودي بشكل مشرف على الرغم من اعتذار لاعبين مهمين مثل محيسن الجمعان وياسر القحطاني ومحمد نور وطلال المشعل لكنه يضع ثقته بالمجموعة الموجودة مشيرا إلى أنه من المهم كذلك غدا عدم الخروج بإصابات للاعبيه.من جهته قال مدرب منتخب العراق حكيم شاكر خلال المؤتمر إن هذه البطولة تعزز العلاقات الخليجية وتجمع الأجيال الذهبية لبطولة مهمة جدا على الخليجيين لافتا إلى أن منتخب العراق يفتقد لجيل التسعينات بالكامل لاعتذارهم إما بسبب الإصابات أو الظروف العائلية والصحية مبديا تفاؤله بشأن وصول العراق بعيدا في البطولة.وأفاد شاكر بأن مدة تدريبات منتخب العراق هي سبعة أيام فقط وهي ليست مدة كافية وتعتبر قصيرة مقارنة ببقية المنتخبات التي استعدت بشكل كامل إلا أن ثقته بلاعبيه غير محدودة متوقعا أن تحظى البطولة بحضور جماهيري من الكثيرين لتواجد عدد كبير من نجوم الكرة الخليجية.من ناحيته قال مدرب منتخب البحرين خليل شويعر إن جميع المنتخبات المشاركة تسعى للفوز باللقب وهو حق مشروع لهم لكن الاهم هو الاستمتاع بهذه الاجواء الأخوية وبالأجيال التي قدمت الكثير لكرة القدم الخليجية بشكل خاص مؤكدا أن وقت الاعلان عن البطولة أتى بشكل سريع لذلك الاستعداد لم يكن بالشكل المطلوب.وأكد شويعر أن منتخب البحرين يعاني من بعض الغيابات لأسباب عدة منها صحية وبدنية وعائلية لكنه مبديا تفاؤله بظهور البحرين بشكل جيد أمام المنتخب السعودي غدا وسط حضور الجماهير لدعم وتقديم التقدير لنجوم الأجيال الذهبية الخليجية لأنهم يستحقون ذلك.وذكر أن كرة القدم الحالية في الخليج تعتبر متطورة جدا وسوف تستمر في التطور لوجود الاهتمام والعمل المتواصل.بدوره عبر مدرب منتخب اليمن عبدالله باعامر عن سعادته وامتنانه لوجود المنتخب اليميني بهذه البطولة التاريخية على الرغم من قلة مشاركات منتخب اليمن عبر التاريخ إلا أن تواجدهم بها وملاقاة اخوتهم في الخليج هو شرف كبير بالنسبة لهم مؤكدا أن البطولة ستضيف الكثير لكرة القدم اليمنية وتسعد الشعب اليمني.وقال باعامر إن مواجهة منتخب العراق تعتبر قوية نظرا للتاريخ الكبير وترسانة النجوم التي يمتلكها المنتخب العراقي لذلك ستكون مواجهة صعبة وقوية إلا أن جاهزية لاعبيه وحضورهم العالي بالتدريبات تضفي الثقة على الطاقم الفني مبينا أن المنافسة على اللقب ستكون متقاربة بين جميع المنتخبات المشاركة.وتنطلق بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2025 غدا بأربع مواجهات تجمع العراق مع اليمن والسعودية مع البحرين وقطر مع الإمارات والكويت مع عمان وتقام البطولة بنظام مغاير إذ تلعب المباريات بشكل يومي ابتداء من الغد السبت ولمدة أربعة أيام دون توقف وتكون مدة المباراة الواحدة 20 دقيقة فقط على شوطين مع استراحة 15 دقيقة بين شوطي المباراة. (النهاية) ح م ش / أ م ح