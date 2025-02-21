مدربو منتخبات المجموعة الأولى يشيدون بمبادرة بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم

2025-02-21 18:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 21 - 2 (كونا) -— أشاد مدربو منتخبات كل من الكويت وقطر والامارات وعمان لقدامى اللاعبين لكرة القدم اليوم الجمعة بمبادرة كأس الخليج لقدامى اللاعبين التي تحيي مرة أخرى الذكريات الخالدة من البطولة.وأكد المدربون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباريات اليوم الأول التي تنطلق غدا السبت أن البطولة تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية.وقال مساعد مدرب منتخب الكويت للقدامى هاني الصقر خلال المؤتمر إن الفريق استعد بشكل مقبول للبطولة من خلال خوض التدريبات ورفع مستوى اللياقة البدنية مع الحرص على تجنب الاصابات كون اللاعبين معرضين لها بحكم السن والابتعاد فترة طويلة عن الملاعب.وأضاف الصقر أن الفريق لعب ثلاث مباريات ودية وقف الجهاز الفني إثرها على أهم الجوانب الفنية للاعبين وتعزيز اللياقة البدنية لافتا الى أن هدف المنتخب الكويتي هو الفوز بالبطولة.من جهته قال مدرب منتخب قطر عبدالله مبارك في المؤتمر إن الاستعدادات كانت "عادية" نظرا لقصر فترة الاستعداد إذ خاض المنتخب خلالها ثلاث مباريات ودية.وأوضح مبارك أن الجهاز الفني حرص على مساعدة اللاعبين على استعادة جزء من لياقتهم وتجهيزهم للعب المباريات بعد الابتعاد عنها لفترة طويلة معربا عن الأمل في ظهور اللاعبين بشكل جيد ويستمتعون بخوض مثل هذا النوع من البطولات.من جانبه اكد مساعد مدرب منتخب الامارات وليد عبيد أن التنافس الشريف يطغى على أجواء البطولة التي أعادت ذكريات كانت خالدة في الذاكرة ساهمت في لقاء الاشقاء مرة أخرى بعد طول غياب.وبين عبيد أن المنتخب الاماراتي جاهز لخوض البطولة من خلال اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني بعناية إذ تم الاختيار على معايير معينة منها مستوى اللياقة البدنية والسن والجاهزية الذهنية.بدوره قال مدرب منتخب عمان يونس أمان إن الهدف الرئيسي ليس الفوز بالبطولة وانما التجمع الاخوي على جميع الاصعدة وهو الغاية المرجوة وراء تنظيم البطولة معبرا عن شكره للقائمين عليها وأصحاب المبادرة.وأوضح أمان أن الجهاز الفني ارتأى اختيار جيل المنتخب العماني لعام 2009 الذي حقق كأس الخليج وقتها بسبب التفاهم والتجانس الحاصل بينهم مشيرا الى أن الفريق عانى من بعض الاصابات التي كانت متوقعة إذ يعمل الجهاز الطبي على معالجة المصابين.وتنطلق غدا السبت منافسات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم التي تستضيفها الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات على استاد (جابر المبارك) بنادي الصليبيخات وتستمر حتى الأربعاء المقبل.وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة أربع مواجهات حيث يلتقي في الأولى العراق واليمن في تمام الساعة 45ر4 عصرا (بالتوقيت المحلي لدولة الكويت) ثم السعودية والبحرين في تمام الساعة 15ر6 مساء يعقبهما حفل الافتتاح ومدته نحو 22 دقيقة يحييه المطرب حمود الخضر ويتخلل الحفل عرض لطائرات الدرون.وبعد حفل الافتتاح يلتقي منتخب الكويت الوطني مع نظيره العماني في تمام الساعة 45ر7 مساء يليه لقاء قطر والإمارات عند الساعة 15ر9 مساء. (النهاية) س ع د / أ م ح