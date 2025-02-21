2025-02-21 18:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر خاصة، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قرر تأجيل زيارته إلى بغداد، المقررة يوم غد الأحد، بعد المطالبة بـ “ضمانات على سلامته”. وقالت المصادر لـ “إيشان”، إن “مدير مكتب الشيباني، توجّه إلى السفارة العراقية، وطلب ضمانات على سلامة أسعد الشيباني قبل أن يتوجه إلى بغداد في زيارته الرسمية”. وقبل ذلك، أبلغت مصادر […]

ظهرت المقالة إدارة الشرع تطلب من بغداد “ضمانات” على سلامة وزيرها الشيباني قبل زيارته “الرسمية” أولاً على ايشان.



