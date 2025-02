إدارة ترامب تطلب من العراق استئناف نفط الإقليم أو مواجهة العقوبات

2025-02-21 18:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من العراق استئناف نفط الإقليم أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران. وبحسب رويترز نقلاً عن مصادر فإن "إدارة ترمب طلبت من العراق استئناف صادرات النفط الكردية بسرعة أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران". وأشار إلى أن واشنطن تعتقد أن مبيعات نفط […]

