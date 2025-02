2025-02-21 18:20:06 - المصدر: جريدة المدى

نينوى/ المدى سلّمت دائرة الطب العدلي في نينوى، اليوم الجمعة، رفات 21 ضحية تم إعدامهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، فيما أكد النائب نايف الشمري أن "حفرة الخسفة" ما تزال تضم آلاف الضحايا. وقالت مديرة الطب العدلي بالموصل، شهد عارف، إن دائرتها "سلّمت اليوم رفات 21 جثة من أهالي حمام العليل جنوب الموصل، من الذين […]

