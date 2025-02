2025-02-21 18:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توعدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، "مستهدفي الاقتصاد الوطني عبر الإشاعات"، باتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس الحمّى القلاعية في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، "الاستهداف للاقتصاد الوطني عن طريق بث الإشاعات من مصادر مجهولة، وأحيانا تناقل المعلومات بجهل أو الترويج لها أمر مرفوض". وأضافت، "ستتخذ وزارة الزراعة الإجراءات القانونية […]

The post بعد تفشي الحمّى القلاعية.. الزراعة تتوعد "مستهدفي الاقتصاد العراقي" appeared first on جريدة المدى.