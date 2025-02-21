الصدر: عداؤنا مع أمريكا أبدي مع وجود ترامب

2025-02-21 18:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، (21 شباط 2025)، ان العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، "أبدي" مع وجود الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السلطة.

ورد الصدر على سؤال بشأن العدوان ضد أمريكا هل هو أبدي ونهائي وغير قابل للصلح أو حتى المهادنة فأجاب قائلا:"مع وجود (ترامب) وأمثاله.. أكيداً.. ذلك لأنه سنّة سيئة وهي تهجير واخراج الناس بغير وجه حق، ولو كان حقاً... فأقترح أن يخصص للمستوطنين الإسرائيليين أرضًا في أمريكا تكفيهم.. فيكونون بمقربة منه وبعيدين عن (أعدائهم) في الشرق الأوسط".











