الإعلام الحكومي: الشركات المنفذة ألزمت بصيانة المدارس النموذجية لمدة عام

2025-02-21 18:45:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، أن العقد المبرم مع الشركتين الصينيتين المنفذتين لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية يلزمهما بإجراء صيانة دورية للمدارس التي تم تسليمها، والتي تضمنت ألف مدرسة في المرحلة الأولى.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية، والتي تضمنت إنشاء ألف مدرسة موزعة على جميع المحافظات، باشرت دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين الصينيتين المنفذتين (سينوتيك وباورجاينا) لغرض المباشرة بعملية الصيانة الدورية لهذه المدارس".وأضاف، "يتضمن العقد المبرم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والشركتين المنفذتين بندًا يُلزم الشركتين بتنفيذ أعمال الصيانة لمدة سنة بعد تسليم المدارس وإشغالها من قبل مديريات التربية".وأوضح مجيد، أن "فرق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان ممثلة بدائرتي الأشغال والمباني، باعتبارها الجهة الاستشارية، بالإضافة إلى الشركات الصينية المنفذة ومديريات التربية، تتابع عمليات الاستلام والتسليم وفق معايير فنية وهندسية دقيقة".وأشار مجيد إلى، أن "عملية استلام المدارس تتم وفق المواصفات الفنية المحددة، وفي حال وجود أي ملاحظات، يتم إبلاغ الشركة المنفذة التي تتولى معالجتها".وأكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، أن "العديد من المدارس قد أنجزت وسلمت بالفعل، مشيرًا إلى، أن "الفرق الميدانية أجرت جولات تفقدية والتقت بالملاكات التعليمية، من مديري التربية في المحافظات إلى إدارات المدارس والمعلمين والتلاميذ وحتى أولياء الأمور، حيث لمسوا ارتياحًا كبيرًا لدى الجميع".وبين، أن "هذه المدارس النموذجية الجديدة ساهمت في حل أزمة الاكتظاظ الدراسي في المناطق التي بنيت فيها، حيث أنهت نظام الدوام المزدوج والثلاثي، كما استُبدلت المدارس الكرفانية هناك".