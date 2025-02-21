رويترز: ادارة ترامب تخير العراق بين استئناف تصدير النفط الكردي بسرعة أو مواجهة عقوبات

2025-02-21 18:46:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

هددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الجمعة، (21 شباط 2025)، الحكومة الاتحادية في العراق بعقوبات في حال عدم استئناف صادرات نفط إقليم كردستان سريعاً.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قولها، ان: "إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من العراق استئناف صادرات النفط (الكردية) بسرعة أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران".

وأضافت المصادر وفقاً لرويترز، ان "واشنطن تعتقد أن مبيعات النفط الكردي قد تساعد في خفض أسعار الخام وتعويض تراجع إمدادات إيران".

وكان وزير النفط، حيان عبد الغني، كشف الثلاثاء الماي، أن العراق أرسل وفداً من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية تسليم نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وأوضح وزير النفط أنه تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعجيل العراق بموعد استئناف صادرات النفط المتوقع من كردستان، إذ قال وزير النفط الاتحادي الاثنين الماضي، إن صادرات النفط من إقليم كردستان قد تُستأنف خلال أسبوع فقط.

يشار الى ان رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أعلن قبل أيام أن استئناف الشحنات سيجري على الأرجح في آذار المقبل.

ويصدر العراق ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يومياً من الحقول الواقعة في شمال البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن بين العراق وتركيا.

وقال وزير النفط حيان عبدالغني في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المخطط نقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من الخام بمجرد استئناف العمليات.

وفي كردستان العراق ، يتراوح إنتاج النفط بين حوالي 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً، وتقدر حكومة الإقليم احتياجاتها للاستهلاك المحلي -بما في ذلك توليد الطاقة- بحوالي 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يومياً.