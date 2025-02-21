الإعمار تحدد الاسباب التي ادت الى اختناقات مرورية في بغداد
2025-02-21 18:55:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
وزارة الإعمار تؤشر عدداً من النقاط التي ادت الى اختناقات مرورية في العاصمة بغداد
- زيادة عدد السيارات لأكثر من ثمانية أضعاف الطاقة التصميمية للطرق لاستيعاب السيارات وحاجة المدينة الى عملية تنظيم مروري.
- وزير الإعمار: الحكومة عملت منذ البداية على وضع خطة لتطوير شبكة الطرق وحل العقد المرورية وإنشاء الطريق الحلقي الرابع حول بغداد
- وزير الإعمار: الحكومة باشرت بالحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات وأنجز عدداً كبيراً منها، وسيتم إنجاز المتبقي خلال الاشهر القادمة، والتي ستنهي الازدحامات في تلك النقاط نهائيا وتخفف الزحام بنسبة (35)% في المدينة