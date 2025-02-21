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الإعمار تحدد الاسباب التي ادت الى اختناقات مرورية في بغداد

الإعمار تحدد الاسباب التي ادت الى اختناقات مرورية في بغداد
الإعمار تحدد الاسباب التي ادت الى اختناقات مرورية في بغداد
2025-02-21 18:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزارة الإعمار تؤشر عدداً من النقاط التي ادت الى اختناقات مرورية في العاصمة بغداد



- زيادة عدد السيارات لأكثر من ثمانية أضعاف الطاقة التصميمية للطرق لاستيعاب السيارات وحاجة المدينة الى عملية تنظيم مروري.


- وزير الإعمار: الحكومة عملت منذ البداية على وضع خطة لتطوير شبكة الطرق وحل العقد المرورية وإنشاء الطريق الحلقي الرابع حول بغداد


 - وزير الإعمار: الحكومة باشرت بالحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات وأنجز عدداً كبيراً منها، وسيتم إنجاز المتبقي خلال الاشهر القادمة، والتي ستنهي الازدحامات في تلك النقاط نهائيا وتخفف الزحام بنسبة (35)% في المدينة

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