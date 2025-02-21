طاقم تحكيمي صيني لمواجهة العراق والكويت الشهر المقبل

2025-02-21 19:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، (21 شباط 2025)، طاقمًا تحكيميًا لمواجهةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الكويتي ضمن الجولةِ (السابعة) للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 والتي يحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الـ20 من آذار (مارس) الشهر المقبل.

وستقام المباراة بتمام الساعة التاسعة و(15) دقيقة مساءً (21:15).

وسيقود المباراة طاقم تحكيم من جمهورية الصين، وهم كل من الحكم الرئيسيّ ما نينغ، ويساعده زهو فاي، و زانغ تشنغ، و زانغ لي حكماً رابعاً، و حكم تقنية (VAR) فو مين ، ويساعده (AVAR) جين جينغيوان، و سيكون مقيًم الحكام القطري حسين عبدالرحمن محمد ،

ومسؤول تقنية الـ VAR العراقيّ علي كريم، وسيكون مراقب المباراة اللبنانيّ عبد الخالق بشير شفيق، والأسترالي هيثم شماسي مسؤولاً للأمن والسلامة .















