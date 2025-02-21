طاقم تحكيمي صيني لمواجهة منتخبنا الوطني والكويت

2025-02-21 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدوليّ حدد طاقمًا تحكيميًا صينيا لمواجهةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكويتي ضمن الجولةِ السابعة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.وذكر اتحاد الكرة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد طاقما تحكيميا صينيا لمواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي، ضمن الجولةِ السابعة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 والتي يحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الـ20 من آذار (مارس) الشهر المقبل في الساعة التاسعة و(15) دقيقة مساءً".وأضاف، أن "المباراة سيقودها الطاقم التحكيمي كل من الحكم الرئيسيّ ما نينغ، ويساعده زهو فاي، و زانغ تشنغ، وزانغ لي حكماً رابعاً، وحكم تقنية (VAR) فو مين ، ويساعده (AVAR) جين جينغيوان، فيما سيكون مقيًم الحكام القطري حسين عبدالرحمن محمد، ومسؤول تقنية الـ VAR العراقيّ علي كريم، وسيكون مراقب المباراة اللبنانيّ عبد الخالق بشير شفيق، والأسترالي هيثم شماسي مسؤولاً للأمن والسلامة".