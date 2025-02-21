ديكو يشيد بريال مدريد بعد قرعة دوري الأبطال

2025-02-21 19:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بقدرات الغريم ريال مدريد عقب سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة.وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لبنفيكا، بينما سيخوض ريال مدريد ديربي مثيرًا ضد أتلتيكو مدريد.وعند سؤاله عن مدى استعادة ريال مدريد لمستواه بعد إقصائه مانشستر سيتي، قال ديكو: "كل الفرق تمر بفترات صعود وهبوط خلال الموسم".وأضاف في تصريحات لقناة موفيستار، "بالنسبة لي، ريال مدريد في أفضل حالاته منذ ديسمبر الماضي. عاد للتسجيل بانتظام، ونجومه يقدمون أداءً مميزًا".وتابع، "ريال مدريد دائمًا قوي، فهو فريق اعتاد التتويج بدوري أبطال أوروبا مرات عديدة".وأشار إلى، أن "الاعتقاد بأن الملكي لم يكن في حالة جيدة هو خطأ؛ لأن جميع الفرق تمر بفترات متفاوتة، تمامًا كما حدث معنا في وقت سابق".واختتم ديكو حديثه قائلًا: "الأمر نفسه ينطبق على الريال، فالفرق الكبيرة دائمًا ما تستعيد قوتها، لكن علينا التركيز على أنفسنا، اللحظات الرائعة لا تدوم طويلًا ويجب استغلالها جيدًا والعمل بجدية لتحقيق أفضل النتائج".