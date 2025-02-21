ضبط 179 عجلة دون الموديل في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط

2025-02-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط 179 عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط.وذكر بيان للمتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية النوعية التي نفذت على مدار يومين وبإشراف ميداني مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي اختتمت بضبط ( 179) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والاوسط، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك ومديرية المرور العامة وبإسناد من شرطة الجمارك وبناءً على قرار قضائي من السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر".وأضاف البيان، أن "ضعفاء النفوس أقدموا على تحريف الدلائل الثابتة والمتحركة للموديل الحقيقي للعجلات وتثبيت موديلات حديثة بطريقة تزوير احترافية مخالفة للقانون والضوابط المعتمدة في دخول العجلات المستوردة الى البلد ولكن اللجنة كانت على مستوى عالي من المهنية والفنية حيث استطاعت من تثبيت الموديل الأصلي والذي هو دون الموديل المسموح باستيراده وبذلك تعتبر العجلات بحكم المهربة".وأشار الى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق العجلات والمخالفين ممن أقدموا على استيرادها".