تسجيل هزة أرضية ثانية قرب محافظة واسط

2025-02-21 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية قرب محافظة واسط.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بقوة ( 3,3) درجة قرب الحدود العراقية، الإيرانية في محافظة واسط".وأضاف البيان، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (60)كم عن مدينة الكوت من محافظة واسط، حيث بلغت قوتها (3,3)درجة، وقد شعر بها المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها".ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن "الأخبار الكاذبة والإشاعات، والالتزام بالوصايا الزلزالية".