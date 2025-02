2025-02-21 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

واسط/ المدى أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني هزة أرضية في محافظة واسط اليوم. وذكر تقرير للأنواء الجوية، تلقته (المدى)، ان مراصدها "سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3,3) درجة قرب الحدود العراقية، الايرانية، تبعد حوالي (60) كم عن مدينة الكوت من محافظة واسط". وأشار الى "الشعور بالهزة من قبل المواطنين […]

The post هزة أرضية ثانية تضرب واسط appeared first on جريدة المدى.