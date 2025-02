البيت الأبيض: المساعدات الأمريكية أنقذت زيلينسكي من الموت

2025-02-21 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نشر موقع "أكسيوس" مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن المساعدات الأمريكية أنقذت زيلينسكي من الموت. ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "زيلينسكي ممثل ارتكب الخطأ المعتاد الذي يرتكبه الأطفال على المسرح، حيث بدأ يعتقد أنه ذات الشخصية التي يجسدها". وأضاف: "لكن لو لم نرسل الملايين كمساعدات […]

