2025-02-21 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، من موجة الصقيع التي ستضرب مناطق العراق، يوم غد السبت، مقدمة عدة إرشادات للسائقين، من أجل الالتزام بها، لتجنب حوادث السير.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى تقرير هيئة الأنواء الجوية حول الموجة القطبية شديدة البرودة التي ستؤثر على البلاد اعتبارًا من يوم غد السبت، ندعو جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد مما قد يؤدي إلى تشكل الصقيع والانجماد الأرضي وتساقط الثلوج في بعض المناطق الشمالية و اقصى الغرب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية".

ونشرت المديرية، إرشادات مرورية هامة، تمثلت بالقيادة بحذر وخفض السرعة، وتجنب السرعات العالية خاصة في الصباح الباكر والليل حيث تزداد فرص تشكل الجليد على الطرق"، مشيرة إلى "تجنب الفرملة المفاجئة، فعند القيادة على طرق زلقة أو متجمدة استخدم المكابح تدريجيًا وبهدوء لتجنب فقدان السيطرة على المركبة".

ونبهت أرشادات المديرية إلى "زيادة مسافة الأمان، فيوصى بترك مسافة أكبر من المعتاد بين المركبات حيث تزداد مسافة التوقف على الطرق الزلقة"، لافتة الانتباه إلى المناطق المرتفعة الجبلية، فتجنب القيادة في الطرق الجبلية والمناطق التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج إلا عند الضرورة القصوى".

وشددت على "التأكد من جاهزية المركبة، وفحص الإطارات والتأكد من أنها بحالة جيدة واستخدام الإطارات الشتوية عند القيادة في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج"، منبهة إلى "تشغيل الأضواء عند الحاجة، في حال انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب أو تساقط الثلوج ينصح بتشغيل الأضواء الأمامية والخلفية واستخدام الإشارات التحذيرية عند الضرورة".

وأكدت على "عدم استخدام مثبت السرعة على الطرق الزلقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة عند الانزلاق المفاجئ"، في حين شددت على "الحذر عند عبور الجسور والمناطق الليلة، حيث تكون هذه الأماكن أكثر عرضة لتشكل الجليد مقارنة ببقية الطرق".

وفي ختام بيانها، أهابت المديرية، بجميع السائقين "الالتزام بهذه الإرشادات واتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".