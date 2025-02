2025-02-21 20:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة في ذي قار عن اعتقال شخصين من أهالي البصرة، بعد ضبطهما وبحوزتهما مادة الماريجوانا المخدرة. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن المتهمين حاولا التمويه على حيازتهما للمخدرات من خلال إخفائها بطريقة سجائر ملفوفة بإحكام، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشفها وضبطها.وأضاف المصدر أنه...

The post الإطاحة بمتهمين بحوزتهما مخدرات الماريجوانا في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.