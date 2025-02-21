2025-02-21 20:18:04 - المصدر: ايشان

وردَ إلى زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، سؤالٌ جاء فيه: “هل عداؤنا ضد أمريكا (الولايات المتحدة) أبدي ونهائي، وغير قابل للصلح أو حتى المهادنة”؟. وأجاب الصدر قائلاً: “مع وجود ترامب وأمثاله.. أكيداً.. ذلك لأنه سنّ سنة سيئة وهي تهجير وإخراج الناس بغير وجهة حق.. ولو كان حقاً.. فأقترح أن يخصص للمستوطنين الإسرائيليين أرضاً […]

ظهرت المقالة الصدر: عداؤنا مع أمريكا وترامب أبدي وغير قابل للصلح أو المهادنة أولاً على ايشان.



