2025-02-21 20:18:05 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر خاصة، بتنفيذ قوات التحالف الدولي، غارة جوية في سوريا، قُتِلَ خلالها المدعو “أبو عمران الشامي”، مسؤول ملف الأمن في تنظيم حراس الدين. وورد مقطع مصوّر لمنصة “إيشان”، تظهر مقتل الشامي، الذي استهدفته غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي، ما أدت إلى مقتله على الفور. ولم تتضح ملامح جثة الشامي، بسبب قوة الغارة […]

ظهرت المقالة أحد أفرع “القاعدة”.. غارة في سوريا تقتل مسؤول ملف الأمن بتنظيم “حرّاس الدين” أولاً على ايشان.



