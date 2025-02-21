عاصفة البرد القارسة تجتاح العراق مجددا.. الثلوج والصقيع يهددان المدن

2025-02-21 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حدد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، أيام ذروة البرد في المدن العراقية، فيما أشار إلى أن موجة مطرية ستجتاح مناطق الفرات الأوسط وشمال ميسان بدءا من يوم غد السبت.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم" إن "موجة البرد سوف تقتحم العراق صباح الغد السبت تدريجياً في أغلب المناطق الوسطى والشمالية وتسبب انخفاضا بفارق ست درجات نزولا، لتسجل معدلات منخفضة محسوسة وأجواء باردة".

وبيّن، أن "ذروة الموجة الباردة تبدأ فجر يوم الأحد المقبل، حيث تتشكل ثلوجا في أغلب المناطق الشمالية الشرقية ومتوقع الثلوج في شمال صلاح الدين وغربي الأنبار".

وأضاف، أن "ذروة الموجة الباردة تتعمق الأحد في جميع المدن لتشمل المناطق الجنوبية وقد تشتد حدة البرد لمدة أربعة أيام بدءا من الاثنين القادم إلى الجمعة وقد تسجل المعدلات الحرارية العليا بين (١٤/١٠ مئوية نهاراً بما في ذلك المدن الجنوبية وقد تسجل درجات صفرية خلال ساعات الفجر في أغلب محافظات البلاد وقد يتشكل الصقيع والإنجماد في أكثر من محافظة".

وشدد الراصد الجوي، أنه "يجب أن يكون تعطيل دوام طلبة للمراحل الدراسية الابتدائية من يوم الاثنين، بسبب موجة البرد الشديدة، كما أن الامطار ستكون من يوم غد السبت صباحاً وستكون متفاوتة الشدة وخفيفة في الفرات الأوسط وشمال ميسان".