في 3 محافظات.. العثور على جثة وجريمة قتل ومصرع شاب بحادث سير

2025-02-21 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت 3محافظات، يوم الجمعة، حوادث وجرائم مختلفة، حيث عثر في ذي قار على جثة سائق"توك توك" بعد اختفائه يوم أمس، فيما قتل مواطن في صلاح الدين برصاصمجهولين، إلى جانب مصرع شاب بحادث سير في كركوك.

وقال المصدر لوكالةشفق نيوز، إن "شابا دون العشرين من العمر، يعمل سائق (توك توك) في قضاءالدواية شمال شرق مدينة الناصرية، اختفى يوم أمس الخميس بظروف غامضة".

وأضاف أنه "عثراليوم على جثته، في منطقة (هور عوينة) التابعة لذات القضاء، وعلى جثته آثارإطلاقات نارية".

وتابع أن "قوةامنية كبيرة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث".

وفي صلاح الدين، قالمصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار تجاه مدني، فيقضاء طوزخورماتو، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المهاجمون الى جهةمجهولة".

وبين أن "قوة منالشرطة نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وبالانتقال إلىكركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه إثر حادثسير في حي العمل الشعبي".

وأشار إلى أن"شاباً يدعى (مهيب اركان قفطان)، صدمته سيارة مسرعة ما تسبب بوفاته علىالفور".