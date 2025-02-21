في 3 محافظات.. العثور على جثة وجريمة قتل ومصرع شاب بحادث سير
شفق نيوز/ شهدت 3محافظات، يوم الجمعة، حوادث وجرائم مختلفة، حيث عثر في ذي قار على جثة سائق"توك توك" بعد اختفائه يوم أمس، فيما قتل مواطن في صلاح الدين برصاصمجهولين، إلى جانب مصرع شاب بحادث سير في كركوك.
وقال المصدر لوكالةشفق نيوز، إن "شابا دون العشرين من العمر، يعمل سائق (توك توك) في قضاءالدواية شمال شرق مدينة الناصرية، اختفى يوم أمس الخميس بظروف غامضة".
وأضاف أنه "عثراليوم على جثته، في منطقة (هور عوينة) التابعة لذات القضاء، وعلى جثته آثارإطلاقات نارية".
وتابع أن "قوةامنية كبيرة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث".
وفي صلاح الدين، قالمصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار تجاه مدني، فيقضاء طوزخورماتو، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المهاجمون الى جهةمجهولة".
وبين أن "قوة منالشرطة نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".
وبالانتقال إلىكركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه إثر حادثسير في حي العمل الشعبي".
وأشار إلى أن"شاباً يدعى (مهيب اركان قفطان)، صدمته سيارة مسرعة ما تسبب بوفاته علىالفور".