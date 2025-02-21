2025-02-21 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، اختتام عملية "نوعية" نفذت على مدار يومين في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والأوسط، ضمن محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية استمرت ليومين بإشراف ميداني من رئيس الهيئة، ونتج عنها ضبط (179) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد".

وأضاف القيسي، أن "لجنة مشتركة من هيئة المنافذ الحدودية وهيئة الكمارك ومديرية المرور العامة وبإسناد من شرطة الكمارك وبناءً على قرار قضائي من قاضي تحقيق محكمة أم قصر، أنهت اليوم أعمالها بضبط العجلات".

وأوضح، أن "ضعاف النفوس أقدموا على تحريف الدلائل الثابتة والمتحركة للموديل الحقيقي للعجلات وتثبيت موديلات حديثة بطريقة تزوير احترافية مخالفة للقانون والضوابط المعتمدة في دخول العجلات المستوردة إلى البلد".